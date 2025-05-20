«Гнобили, что отец на СВО»: одноклассники избили сына военного

В Тюмени конфликт между третьеклассниками в школе №45 закончился разбирательством в администрации образовательного учреждения и правоохранительных органах. Об этом сообщает URA.ru.

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По информации СМИ, дети издевались над ровесником, а затем избили его. Поводом к буллингу якобы стала служба отца мальчика.

«Инциденту предшествовала затяжная травля ребенка со стороны одноклассников, которая завершилась групповым избиением ребенка. Школьника гнобили за то, что его отец участвует в СВО», — рассказал источник издания, пожелавший остаться анонимным.

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В пресс-службе городской полиции подтвердили факт случившегося. Там отметили, что драка произошла около школы: на одного мальчика напали трое. Потерпевший получил ушибы мягких тканей. В ситуации разбираются сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Принимается решение о постановке хулиганов на профилактический учет.