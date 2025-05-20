Ранее судимая москвичка задержана после грабежа в ломбарде на юге столицы

Сотрудники полиции в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемую в открытом хищении золотого браслета из ломбарда на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

«Злоумышленница в помещении ломбарда на Каширском шоссе попросила продавца-консультанта показать ей несколько золотых браслетов. Девушка стала примерять их и фотографировать на телефон, создавая видимость выбора. В какой-то момент она схватила один из браслетов и скрылась. Материальный ущерб составил более 230 тыс. руб.», – говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую на ул. Перекопская. Установлено, что 26-летняя жительница столицы ранее была судима за аналогичное преступление. Похищенное украшение изъято.