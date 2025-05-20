Пенсионер зарубил топором молодую любовницу

РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что в Удмуртии пенсионер топором зарубил 45-летнюю сожительницу.

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Как уточняет телеканал в своем Telegam-канале, 72-летний мужчина был в нетрезвом состоянии и после убийства позвонил в правоохранительные органы.

Отмечается, что убийство произошло 19 мая в доме, расположенном на улице Советской в селе Карсовай, где женщина проживала со своим возлюбленным.

«У пенсионера, который ударил свою сожительницу топором в шею, обнаружили огнестрельное ранение ноги», - добавил источник.

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В настоящий момент в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело об убийстве, он задержан.