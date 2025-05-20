На Кубани школьник провалился на аварийном мосту и упал в реку

Под 17-летним учащимся школы № 16 в станице Украинской обрушился аварийный мост, в результате чего подросток упал в реку Челбас. Прокуратурой Павловского района организована проверка по данному факту, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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Ранее в соцсетях появилось видео с инцидентом. На нем видно, как школьник пытается выбраться из образовавшегося провала на деревянном мосту. Ему пытается помочь еще один молодой человек, однако подросток срывается в реку, к счастью, высота здесь небольшая.

По данным прокуратуры, мост является самовольным строением и в муниципальной собственности не значится.

"Об аварийности и опасности его использования администрацией Старолеушковского сельского поселения Павловского района неоднократно информировалось население", - отметили в пресс-службе ведомства.

Там также уточнили, что в СОШ № 16 обучается 64 ребенка, подвоз которых к учреждению организован на школьном автобусе.