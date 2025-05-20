Такси взорвалось рядом с подъездом жилого дома в Новосибирске

В Новосибирске взорвался автомобиль такси, проезжая мимо подъезда жилого дома. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

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Предположительно, взрыв произошел из-за утечки из газового баллона. Мужчина, который находился внутри машины, остался жив. Он получил ожоги, пострадавшего направили на амбулаторное лечение, передает Telegram-канал.

Уточняется, что автомобиль удалось потушить всего за шесть минут.

15 мая сотрудники МЧС потушили грузовик, который загорелся на Юго-Восточной хорде в Москве. Площадь пожара составила 42 квадратных метра. На месте происшествия работали пять огнеборцев и одна пожарная машина. В результате происшествия никто не пострадал.