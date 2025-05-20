В Махачкале 17 зачинщиков драки подвергнуты административному аресту

Кировский районный суд Махачкалы рассмотрел дела зачинщиков столкновения двух молодежных группировок. К административной ответственности привлечены 18 человек.

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Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Молодые люди, 2004-2007 годов рождения, были задержаны полицией из-за попыток учинить драку и выражений нецензурной бранью в общественном месте. Суд, изучив представленные доказательства и материалы дел, признал всех обвиняемых виновными в совершении правонарушений.

В результате, 17 лиц подвергнуты административному аресту от трех до пяти суток, в отношении одного из правонарушителей суд ограничился административным штрафом из-за медицинских показаний.

Напомним, что столкновения среди молодежи Кизляра и Махачкалы произошли 16 и 17 мая. Для пресечения беспорядков сотрудниками полиции были задержаны 68 человек.