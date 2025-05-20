Жителя Москвы арестовали за попытку вступить в ИГ*

Житель Москвы, недавно получивший гражданство России, был арестован по обвинению в попытке присоединиться к организации «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России).

Суд в Москве принял решение арестовать Шахбоза Давлатова, ранее имевшего гражданство другого государства, передает РИА «Новости». Давлатов получил российское гражданство незадолго до задержания.

По материалам следствия, мужчина обвиняется в попытке участия в деятельности запрещенной в России террористической организации.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте, поскольку, находясь на свободе, Давлатов мог поддерживать и координировать контакты с другими участниками МТО «Исламское государство» ( запрещена в России), что представляет угрозу общественной безопасности страны.

Южный окружной военный суд вынес приговор участникам запрещенной организации, которые планировали теракт против городского суда Пятигорска в начале 2024 года.

Блогер Нурмухамад Шарипов (Xafizz.01) получил 12 лет тюрьмы и колонии по делу против членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которые собирались взорвать здание ФСБ на Лубянке.

*Террористическая организация, запрещена в России