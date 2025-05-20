Заочно арестованному экс-сенатору Хорошавцеву вменяют шесть эпизодов мошенничества

Заочно арестованному в России и объявленному в международный розыск бывшему сенатору и экс-президенту «Башнефти» Виктору Хорошавцеву вменяется шесть эпизодов мошенничества. Об этом, ссылаясь на официальные судебные документы, сообщает РИА Новости.

Хорошавцеву предъявлено обвинение в преступлениях в соучастии с пока неустановленными и не задержанными лицами. По мнению суда, предполагаемые соучастники контролировали движение похищенных ими денег путем перечисления в подконтрольные структуры.

По предъявленным обвинениям бывшему сенатору грозит до 10 лет лишения свободы.

Бывшего российского сенатора объявили в розыск по делу о мошенничестве

12 мая сообщалось, что Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Хорошавцева.

5 мая сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении генерального директора компании «Креатив», подозреваемого в хищении 650 млн рублей в рамках гособоронзаказа.

Ранее суд приговорил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина к семи годам колонии строгого режима по делу о взяточничестве.