Застреленная киллером 22-летняя модель рассчитывала получить восьмизначную сумму

Стали известны новые детали гибели еще одной латиноамериканской модели и блогерши: 15 мая в Кукуте, Колумбия, киллером была хладнокровно застрелена 22-летняя Мария Хосе Эступиньян.

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Эступинья, также владевшая онлайн-магазином женского белья, была жестоко убита выстрелом в лицо у своего дома. При этом убийца представился курьером, у которого есть для Марии посылка.

По данным Caracol Noticias, незадолго до расправы модель выиграла суд против своего бывшего мужа по делу о неоднократном домашнем насилии. СМИ страны уточнили, что Мария планировала получить 30 000 000 колумбийских песо (около 7120 долларов США) компенсации.

Постановление о выплате компенсации судья вынес за день до убийства блогерши. Ряд изданий Колумбии указывают, что экс-супруг девушки - главный подозреваемый. То, что погибшая неоднократно жаловалась на партнера, подтвердили в полиции. В частности, она требовала судебным порядком запретить мужчине приближаться к ней.

Как пишет Univision, похороны модели прошли в эти выходные.

Тем временем медиа подчеркивают пугающую схожесть гибели Марии со смертью ее 23-летней мексиканской коллеги Валерии Маркес, также застреленной киллером, представившимся курьером службы доставки.

Валерия была убита 13 мая. При этом ЧП пошло в прямой эфир в Сеть. Изначально СМИ в качестве заказчика убийства указывался бывший бойфренд девушки - местный наркобарон. Позже в прокуратуре заявили, что его имя в материалах расследования не значится. Прощание с Маркес прошло 14 мая.