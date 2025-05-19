Сообщница внучки Тарховых в 20 лет помогала матери прятать труп отца

56-летняя Светлана Метревели, которая, по версии следствия, руководила убийством экс-мэра Самары Виктора Тархова, уже имела подобный опыт. В возрасте около 20 лет она помогала матери прятать труп отца.

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Об этом сообщает КП-Самара.

По информации издания, в 1987 году мать Метревели застрелила отца из револьвера. Мужчина якобы угрожал ей оружием во время ссоры. Женщина попросила брата и дочь помочь спрятать тело. Его обмотали полиэтиленом и вывезли на реку, где утопили в проруби.

Причастность жены и дочери к убийству была доказана. Женщине назначили три года колонии – в 1991 году она освободилась. С отсрочкой в колонию попала и дочь.

Сейчас матери Метревели 79 лет, она живет в Самаре. На звонки журналистов не отвечает.

Ранее сообщалось, что в деле об убийстве Тарховых внучкой появились новые фигуранты. Их объявили в международный розыск.