Мать искалеченной модели Ковальчук сделала заявление о напавших на ее дочь

Мать модели Марии Ковальчук, которая была найдена искалеченной в Дубае, собирается назвать тех, кто причастен к нападению на дочь. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

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По словам Анны Ковальчук, она знает правду о том, что произошло с ее дочерью. Женщина уточнила, что Мария познакомилась с виновными на вечеринке, и сейчас в их отношении ведется расследование. После окончания расследования женщина собирается рассказать о его результатах публично.

«Я все расскажу, когда закончится расследование. Спасибо за понимание», — рассказала она.

Напомним, что Мария Ковальчук была найдена в тяжелом состоянии на обочине дороги в Дубае 19 марта. У нее были обнаружены перелом позвоночника и конечностей. Изначально в дубайской полиции заявили, что травмы являются результатом падения с большой высоты, но близкие девушки не согласны с этой версией.