В Шереметьево задержали комика Нурлана Сабурова

Известный стендап-комик Нурлан Сабуров задержан в Шереметьево за нарушение миграционного законодательства. Ему грозит депортация в Казахстан, пишет Telegram-канал SHOT.

Накануне Нурлан провел концерт на МТЛ-Арене в Самаре. Следующие концерты запланированы в сентябре, пояснили журналисты.

По данным канала, юморист в настоящее время находится в миграционном отделе в Подмосковье.

Длительный запрет на посещении России ему не грозит, но получить «волчий билет» на 3-5 лет вполне возможно, пояснили эксперты.

Менеджер артиста рассказал журналистам, что пока не в курсе, по каким конкретно причинам был задержан Нурлан.

Сабуров — ведущий шоу «Что было дальше?» и один из самых популярных стендаперов. В Россию он переехал в 2014 году, но пока не смог получить гражданство РФ.

Позже стало известно, что Нурлана Сабурова оштрафовали на 5000 рублей. Ему придётся выехать из страны и законно въехать обратно. Запрет на въезд не ввели.