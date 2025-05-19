Туриста ранили ножом и выбросили из машины в Таиланде

Британца, отдыхавшего в Таиланде, ранили ножом в машине. Об этом сообщает Daily Mail.

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По данным источника, 36-летний Эндрю Джозеф Кук из Манчестера вместе с двумя другими иностранцами и тайкой находился в белом автомобиле Toyota Veloz, который остановился на парковке в Паттайе. Там на туриста набросились, ударили его ножом и выбросили из машины — все это произошло на глазах у свидетеля, местного водителя такси Саяна Саманмита, который и вызвал полицию.

Следователи считают, что британец мог знать нападавших. Известно, что он бывший заключенный и более двух лет провел в тюрьме.

Ранения туриста оказались серьезными: нападавшие порезали его лицо, грудь и живот. На данный момент он находится в реанимации больницы Патхомкхун и не может дать показания. За его жизнь борются врачи.

Ранее молодая британская туристка пропала без вести на отдыхе в Таиланде. Ее родители обратились в полицию, но найти девушку удалось в другой стране, где она была арестована за преступление, связанное с наркотиками.