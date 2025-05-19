Оглашены результаты экспертизы убийцы сына банкира Балишанского

На судебном процессе по делу о публичном убийстве сына банкира Андрея Балишанского, расстрелянного при большом количестве свидетелей в июне прошлого года на западе Москвы, сегодня изучалось психическое состояние Андрея Демина. Напомним, Демин застрелил Константина Балишанского за прошлые обиды, а затем был тяжело ранен при задержании.

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Как заявила на заседании представитель прокуратуры, судебное медицинское освидетельствование, которое было проведено Демину в декабре прошлого года, выявило у подсудимого шизотипическое расстройство личности. Однако подсудимый на момент совершения преступления находился во вменяемом состоянии. С 2006 года он состоял на учёте в ПНД. Отмечается повышенная бдительность подсудимого, а так же отсутствие эмпатии.

Кроме того, было добавлено, что в момент совершения преступления Демин не находился под влиянием наркотических и алкогольных веществ. На данный момент алкогольная и наркотических зависимости не выявлены. Однако в 2009 году он был судим по статье 228.2 пункт 1 УК («Нарушение правил оборота наркотических средств») и получил условный срок. Кроме того, в 2020 году молодой человек проходил лечение от наркозависимости в спецучреждении.

Экспертиза установила, что поскольку освидетельствование выявило, что Демин представляет общую опасность для себя и общества, необходимо применить к нему принудительное психиатрическое лечение. Впрочем, это не означает, что мужчину признают невменяемым. Возможно, лечение у психиатра будет дополнением к сроку тюремного заключения.