Россиянин изнасиловал полуголую пьяную девушку на лавочке в центре города
В Сосновоборске Красноярского края прохожий изнасиловал лежащую на лавочке у торгового центра пьяную девушку. Все произошло на глазах у изумленных прохожих. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Очевидцы были шокированы происходящим, а некоторые даже записали видео.
После дикого поступка местный житель попытался объяснить насильнику, что так поступать «нехорошо». Однако виновник утверждал, что девушка «все равно была пьяная» и «она сама хотела».
Пока неизвестно, подала ли жертва изнасилования заявление в полицию.
Ранее сообщалось, что жительницу Петербурга дважды изнасиловали на крыше заброшенного дома после свидания.