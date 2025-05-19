Россиянин изнасиловал полуголую пьяную девушку на лавочке в центре города

В Сосновоборске Красноярского края прохожий изнасиловал лежащую на лавочке у торгового центра пьяную девушку. Все произошло на глазах у изумленных прохожих. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

© Московский Комсомолец

Очевидцы были шокированы происходящим, а некоторые даже записали видео.

После дикого поступка местный житель попытался объяснить насильнику, что так поступать «нехорошо». Однако виновник утверждал, что девушка «все равно была пьяная» и «она сама хотела».

Пока неизвестно, подала ли жертва изнасилования заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что жительницу Петербурга дважды изнасиловали на крыше заброшенного дома после свидания.