Рысь с бешенством набросилась на мужчину в российском регионе

В Башкирии мужчине пришлось отбиваться от напавшей на него рыси с бешенством. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

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Инцидент произошел в деревне Урюш-Битуллино Караидельского района. Хищное животное, у которого впоследствии подтвердилось бешенство, атаковало местного жителя.

Мужчине удалось избежать серьезных травм — он отбился от рыси, получив лишь царапины, и обратился за медицинской помощью. Зараженное животное ликвидировали.

До этого в Прикамье в селе Альняш ввели карантин из-за зараженного бешенством кота, который укусил свою хозяйку. Пострадавшую увезли на лечение в медицинское учреждение. На территории проводятся все необходимые противоэпидемические и профилактические мероприятия для предотвращения распространения заболевания.