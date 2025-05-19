«Передай папе, чтобы он ничему не верил». Погибшая на заборе пермячка явилась с «того света» ради правды

Над селом Мокино в Пермском крае нависла тяжелая скорбь: небольшой населенный пункт стал местом прощания с Надеждой Вожаковой – 18-летней девушкой, чья жизнь внезапно оборвалась при чудовищных обстоятельствах около одного из пермских баров. Девушка была обнаружена мертвой 11 мая, ее тело нашли на кольях ограждения. Что именно произошло в ту роковую ночь могла бы рассказать ее подруга, но она даже не пришла похороны. Вместо этого Надя сама попыталась донести до односельчан истину. О чем идет речь – читайте далее...

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15 мая множество людей собрались в родном селе Надежды, чтобы проводить ее в последний путь. Среди пришедших были все члены ее семьи, двоюродные братья и сестры, друзья, школьные товарищи и односельчане. Однако отсутствовала подруга Нади, которая, по имеющейся информации, провела с ней роковую ночь в баре.

Церемония прощания проходила в семейном доме, откуда все выходили, не скрывая слез. Перед началом похоронной процессии гроб был вынесен на улицу. Мать Надежды, охваченную горем, поддерживали под руки. Женщину буквально охватила дрожь, поэтому родственники наготове держали нашатырь. Сквозь рыдания женщина без устали повторяла: «все хорошо и все нормально».

А, как только она снова приближалась к гробу, то навзрыд со слезами шептала: «Моя девочка, Господи, моя девочка...».

Безутешное прощание и мистическое послание

Никто не мог сдержать слез: плакали младшие сестренки, плакал сильный отец. Из последних сил мужчина подошел к гробу последним, и с тяжестью в сердце прошептал слова прощения своей любимой доченьке, он просил прощения за то, что не сумел ее уберечь.

Надежду упокоили на местном кладбище. В последний путь девушку провожали более сотни человек, и число желающих проститься постоянно росло, люди продолжали прибывать...

А потом все ахнули от шока: с одним из соседей семьи Вожаковых произошло нечто необъяснимое. По его словам, к нему во сне явилась Надя, словно пытаясь передать нечто важное.

Покойная девушка обратилась к нему с необычной просьбой: «Передай папе и брату, чтобы они ничему не верили. Это всё неправда».

Таинственные слова, сказанные во сне, лишь усилили смятение и вопросы, окружающие ее гибель.

Необоснованные слухи

Обстоятельства кончины Надежды породили много вопросов и недоумений. Еще большая напряженность возникла после версии о возможном изнасиловании: появились слухи, что девушку могли завлечь какие-то незнакомые мужчины, назывались даже «мигранты», которые якобы совершили нападение на Надю.

Однако, когда человек, распространивший эту версию, был допрошен следователями, выяснилось, что его и вовсе не было на месте происшествия в тот трагический вечер.

Но как же тогда девушка оказалась на заборе? Почему ширинка ее брюк была расстегнута? Кто несет ответственность за ее смерть?

Что на самом деле произошло с Надей Вожаковой?

Надя приехала в Пермь из своего села погостить у подруги. В день, ставший для нее роковым, они вместе отправились провести время в баре «Пиво и мясо», расположенном в Кировском районе города.

Стоит отметить, что о Надежде местные жители отзывались как о порядочной девушке, которая с нетерпением ждала возвращения своего возлюбленного из армии.

Журналистам удалось пообщаться с владельцем бара. Он рассказал, что Надя и ее подруга весело проводили время – танцевали, отдыхали, несколько раз выходили на улицу. В какой-то момент Надежда даже упала, что подтверждается записями с камер видеонаблюдения заведения.

«Потом она спросила меня, где находится туалет, я ей показал», – поделился воспоминаниями о случившемся хозяин заведения Борис в беседе с «КП» - Пермь». – «И после этого я ее больше не видел. Мы сами до сих пор не можем понять, как она могла оказаться там, на этом заборе».

Жуткие подробности...

Компетентный источник издания, хорошо знающий о деталях произошедшего, рассказал, каким образом девушка могла оказаться на ограждении. По имеющимся данным, Надежда употребила достаточное количество алкоголя: по информации Министерства безопасности Пермского края, экспертиза зафиксировала в ее крови крайне высокий уровень – 5,8 промилле.

Под действием спиртных напитков девушка почувствовала себя неважно, и, захотев уединиться, поднялась на второй этаж помещения и там прилегла на пол. Впоследствии, вероятно, стремясь подышать свежим воздухом, она открыла дверь, ведущую наружу со второго этажа, и через этот проем выбралась на крышу пристройки.

Эту последовательность подтверждают показания одной из посетительниц бара, которая видела, как Надя махала ей рукой из окна второго этажа.

«Находясь на крыше, Надежде снова стало плохо, ее стало тошнить, и не только... Это объясняет, почему у нее была расстегнута ширинка», — рассказал собеседник издания.

Девушка, по всей видимости, попыталась спуститься с крыши, опершись на водосточную трубу или желоб, но потеряла равновесие и упала – прямо на острые штыри забора. Один из них проник в ее спину в области лопатки, повредив внутренние органы.

«Штырь вошел прямо в сердце. Можно сказать, что если бы ее куртка была длиннее, возможно, трагедии бы не произошло. Более того, экспертное заключение указывает, что если бы девушку сбросили с высоты, на теле и внутренних органах были бы характерные разрывы тканей, которые отсутствуют», — особо подчеркнул источник, опровергая версию насильственного сбрасывания.

Информация о том, что мобильный телефон Надежды якобы был обнаружен в лесу, не соответствует действительности. По данным того же источника, телефон находился при погибшей.

«Левый» бар

Следственные органы Перми продолжают работу по уголовному делу, связанному со смертью молодой девушки, выясняя все обстоятельства трагедии. Параллельно в заведении, где произошли эти скорбные события, была проведена проверка.

Согласно сведениям Главного управления МВД по Пермскому краю, в ходе инспекции в баре обнаружили и изъяли тридцать литров алкогольной продукции без сопроводительных документов. Также установлено, что у бара отсутствовала необходимая лицензия для реализации крепких спиртных напитков.

Среди зафиксированных нарушений – трудоустройство иностранного гражданина, не имеющего обязательной медицинской книжки, и допуск в заведение лиц, которые не достигли совершеннолетия.