Раскрыты подробности о расправившейся с ребенком фанатке битцевского маньяка

Несовершеннолетняя жительница Бердянска, которая призналась в расправе над семилетней девочкой, вела личный дневник. В нем она записывала все, что с ней происходит. Такие подробности о фанатке битцевского маньяка раскрывает «КП».

В день трагедии она взяла с собой этот дневник, сумку и молоток, а затем проследовала за потерпевшей в лесопосадку, где и расправилась с ней. Место преступления злоумышленница приметила заранее. До этого с жертвой она была не знакома.

Как уточняют знакомые обвиняемой, подросток жила с матерью и уже успела поменять две школы. В них она не могла учиться и ни с кем не общалась.

Ранее задержанная показала следователям, как именно расправилась с семилетней девочкой. По ее словам, встретив ребенка, она предложила проводить ее домой, а по дороге несколько раз ударила молотком по голове. Возле тела подозреваемая оставила записку, в которой призналась в любви к серийному маньяку Александру Пичушкину.

Задержанная 14-летняя последовательница битцевского маньяка заявила о нескольких жертвах

Сейчас в отношении подростка возбуждено уголовное дело. Ей грозит до десяти лет колонии.