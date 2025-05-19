Шпионившей украинке вынесли приговор в российском регионе

Херсонский областной суд дал 12 лет колонии общего режима 52-летней гражданке Украины Светлане Шевчук за шпионаж и хранение взрывчатых веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Херсонской области.

© Lenta.ru

Также женщине назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. Следствие и суд установили, что в конце 2023 года она вышла на представителей спецслужб Украины с заявлением о готовности им помогать. После этого по их заданию Шевчук собирала информацию о передвижении и местах дислокации военной техники, а также личного состава Вооруженных сил России и передавала их украинской стороне. Также женщина получила от кураторов взрывчатые вещества, взрывные устройства и компоненты к ним — все это она хранила дома.

Ранее сообщалось, что под Калининградом ФСБ задержала мужчину за съемкой стратегических объектов по заданию украинских спецслужб.