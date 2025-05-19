Блогера Юрия Алтуняна арестовали за распространение порнографии

Кунцевский суд столицы отправил бьюти-блогера и по совместительству пластического хирурга Юрия Алтуняна в СИЗО.

© Российская Газета

Как сообщили в суде, его обвиняют в незаконном обороте порнографии по части 3 статьи 242 УК РФ "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Блогер Алтунян занимается пластической хирургией. Свои услуги, в частности, коррекцию губ, он оказывал в разных городах: Москве, Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Пятигорске.