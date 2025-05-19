Бастрыкин назвал число россиян, чьи права были восстановлены после мобилизации

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Следственный комитет (СК) России с начала частичной мобилизации восстановил права более 82 тысяч россиян. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, его слова приводит РИА Новости.

Бастрыкин назвал число россиян, чьи права были восстановлены после мобилизации
© РИА Новости
«Защищаем права участников специальной военной операции», — сказал Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума.

Он добавил, что более 48 тысячам заявителей были даны необходимые разъяснения и оказана практическая помощь.

Также Бастрыкин на форуме рассказал о завершении расследования более 430 уголовных дел, возбужденных в отношении 547 украинских военных и наемников.

Глава СК РФ добавил, что по 408 уголовным делам уже вынесли приговор. Осужденным было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8,5 до 29 лет. Кроме того, еще 62 осужденных получили пожизненное лишение свободы, отметил Бастрыкин.

По словам главы Следственного комитета, наибольшее количество атак зафиксировано в Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае и Крыму. По факту этих преступлений СК возбудил более трех тысяч уголовных дел.

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