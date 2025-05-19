Подозреваемому в коррупции мэру Новочеркасска нашли замену

В Новочеркасске в Ростовской области депутаты городской думы на внеочередном заседании решили назначить первого заместителя главы администрации Виктора Синюгина на пост врио руководителя мэрии. Об этом пишет ТАСС.

© Газета.Ru

Синюгин занимал пост первого заместителя градоначальника и курировал направления внутренней и информационной политики, взаимодействие с молодежью, а также организационные вопросы. Теперь он будет исполнять обязанности главы города на время отсутствия Юрия Лысенко, который в настоящее время находится под арестом по обвинению в коррупции. Сообщение об этом размещено на официальном сайте городской думы.

Юрия Лысенко задержали сотрудники правоохранительных органов на прошлой неделе. Ему предъявлены обвинения в получении взятки. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

По информации следствия, Лысенко подозревается в получении взятки в форме земельного участка и строительных услуг на сумму, превышающую 8 миллионов рублей. Взамен он якобы содействовал предпринимателю в организации строительства школы за счет бюджетных средств на застраиваемом участке и включении этого объекта в программу комплексного развития территории.

Кроме того, в отношении одного из подчиненных Лысенко возбуждено уголовное дело по статье, связанной с посредничеством во взяточничестве.