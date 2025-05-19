Россиянка напала на полицейского за отказ взломать дверь ТЦ

В Челябинске будут судить местную жительницу, напавшую на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, 12 апреля женщина в развлекательном центре «Галактика развлечений» позвонила в полицию и заявила, что заведение закрыто и работники комплекса отказываются выдавать ее личные вещи. Участковый приехал и отказался взломать дверь, чтобы россиянка забрала свои вещи. Тогда она ударила сотрудника.

Возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее стало известно, что Челябинский гарнизонный военный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей бывшего контрактника, напавшего на сотрудника ДПС.