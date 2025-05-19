Суд продлил арест фигурантам по делу о теракте в «Крокусе»

Московский городской суд продлил арест фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Срок содержания под стражей был продлен на три месяца и 28 суток каждому из фигурантов. В их числе Фаридуни Шамсидин, Рачабализода Саидакрами Муродали, Мирзоев Далерджон Баротович и Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

В результате атаки не выжили 145 человек (из них шестеро детей) и 551 человек получил ранения. В результате взрывов и пожара здание концертного зала было почти полностью разрушено.

Четверо непосредственных исполнителей теракта были задержаны около границы с Украиной и помещены в СИЗО. Им грозит пожизненное заключение. В СК заявили, что организацией нападения занимались «специальные службы недружественного государства».