15-летняя девушка ограбила женщину на железнодорожной станции в Подмосковье

15-летняя девушка-подросток задержана за грабеж в Богородском городском округе Подмосковья.

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Как стало известно «МК», юная особа 15 мая на платформе Фрязино ударила 23-летнюю женщину и отобрала у нее мобильный телефон. Подозреваемую по горячим следам.

Как сообщила старший помощник руководителя Западного СУ СКР на транспорте Анастасия Глущенко, следователи СК ходатайствуют перед судом об избрании задержанной меры пресечения.