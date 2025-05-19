15-летняя девушка ограбила женщину на железнодорожной станции в Подмосковье

Московский Комсомолец

15-летняя девушка-подросток задержана за грабеж в Богородском городском округе Подмосковья.

15-летняя девушка ограбила женщину на железнодорожной станции в Подмосковье
© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», юная особа 15 мая на платформе Фрязино ударила 23-летнюю женщину и отобрала у нее мобильный телефон. Подозреваемую по горячим следам.

Как сообщила старший помощник руководителя Западного СУ СКР на транспорте Анастасия Глущенко, следователи СК ходатайствуют перед судом об избрании задержанной меры пресечения.

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