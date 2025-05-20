Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» проходят более 2,3 тысячи человек

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признаны более 2,3 тысячи человек.

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По его словам, расследование близится к завершению, и скоро материалы будут направлены в суд. Уголовное дело включает в себя 500 томов.

В Следственном комитете также оценили общий ущерб от теракта — он составил почти шесть миллиардов рублей, передает ТАСС.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. В ходе бойни было убито 145 человек. За год с момента трагедии удалось арестовать 27 подозреваемых — исполнителей, их вербовщиков и соучастников. Хронология событий рокового дня и их последствия — в материале «Вечерней Москвы». Кроме того, «Вечерняя Москва» выяснила предполагаемых организаторов теракта, а также рассказала о ходе и предварительных итогах расследования.

19 мая стало известно, что Московский городской суд продлил на четыре месяца срок пребывания в СИЗО четырем исполнителям теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл».