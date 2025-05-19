Российская учительница надавала пощечин школьнице и попала на видео

В селе Новодевица в Хорольском районе Приморского края учительница надавала пощечин школьнице. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры распространил Telegram-канал «NEWS.VL | Владивосток и Приморье».

На опубликованном ролике женщина в классе кричит на девочку. Затем она несколько раз ударяет ее по лицу. Предположительно, таким образом учительница пыталась наказать несовершеннолетнюю за плохое поведение.

На ситуацию отреагировала прокуратура Приморского края и обещала разобраться в случившемся.

«Надзорное ведомство незамедлительно организовало проверку в деятельности школы, в ходе которой будут опрошены директор и педагоги образовательной организации, а также родители школьников», — разъяснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Чечне учительница ударила ребенка во время урока.