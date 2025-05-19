Amnesty International признана нежелательной в РФ

По данным Генпрокуратуры РФ, участники этой НПО поддерживают экстремистские организации, финансируют деятельность иноагентов

Генпрокуратура признала международную неправительственную организацию Amnesty International (зарегистрирована в Лондоне) нежелательной в России. Об этом сообщили в надзорном ведомстве, передает ТАСС.

В Генпрокуратуре пояснили, что с начала СВО Amnesty International оправдывает преступления украинских националистов, призывает увеличить их финансирование, настаивает на политической и экономической изоляции нашей страны. Участники этой НПО также поддерживают экстремистские организации, финансируют деятельность иноагентов.