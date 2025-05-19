Суд заочно приговорил британского наемника к шести годам лишения свободы

Суд в Москве заочно приговорил к шести годам лишения свободы британца Ариэля Моше за участие в конфликте на Украине в качестве наемника. Об этом сообщает РИА Новости.

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Судья Андрей Суворов огласил решение, согласно которому Моше будет отбывать наказание в колонии общего режима. Гражданин Великобритании заочно арестован в России.

Ариэлю Моше грозило от 7 до 15 лет заключения по заочному обвинению в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника.

По данным ряда ресурсов, отслеживающих участие иностранцев в боевых действиях на стороне Украины, Моше был членом интернационального легиона территориальной обороны. После удара по Яворовскому военному полигону во Львовской области в марте 2022 года он покинул страну.

16 мая Верховный суд Луганской народной республики приговорил австралийца Оскара Чарльза Агустуса Дженкинса к 13 годам колонии строгого режима. Инстанция признала его виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника.

По данным следствия, мужчина прибыл на Украину в феврале 2024 года. Он заключил контракт с министерством обороны страны, после чего его направили в село Щурово в Донецкой народной республике.