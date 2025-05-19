Стало известно о смерти мужчины и ребенка в центре российского города

Мужчина и ребенок насмерть отравились в Волгограде. Об этом сообщает издание V1.ru в Telegram.

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Причиной смерти россиян стал угарный газ.

Иных подробностей случившегося не приводится. По данным канала, ЧП произошло в центре города.

Ранее в Подмосковье угарным газом отравились трое пенсионеров. Они пытались согреться от камина во время отключения света, однако забыли открыть заслонку. Россиян без признаков жизни нашли на кухне перед накрытым столом.