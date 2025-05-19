Женщина с помощью пирожков отравила 40 членов банды, отомстив за семью

Гаитянка отомстила за семью, отравив 40 членов банды с помощью национального блюда, пишет Oddity Central.

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В столице Гаити, Порт-о-Пренсе, женщина, владеющая небольшим ларьком по продаже традиционных гаитянских пирожков эманадас, совершила возмездие за своих близких, отравив сразу 40 членов местной преступной группировки.

Чтобы заманить преступников, продавщица предложила им бесплатные пирожки как знак благодарности за «защиту района». Однако в начинку были добавлены сильнодействующие инсектициды промышленного применения. Уже через несколько минут после употребления еды все мужчины начали жаловаться на сильную боль в животе, рвоту и общее ухудшение состояния. Помощь медиков пришла слишком поздно — ни одного из пострадавших спасти не удалось.

После этого женщина покинула свой дом, опасаясь расправы со стороны оставшихся членов банды. Издание сообщает, что вскоре после случившегося ее жилище было полностью уничтожено в результате поджога.

По имеющимся данным, гаитянка добровольно явилась в полицию и призналась в подготовке и реализации плана по отравлению преступников. Она заявила, что действовала в одиночку. На данный момент неизвестно, будет ли она привлечена к уголовной ответственности.