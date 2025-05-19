Раскрыта причина падения гимнастки в российском цирке с «Колеса смелости»

В Магнитогорске 22-летняя гимнастка сорвалась с «Колеса смелости» из-за отсутствия страховки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, 17 мая должностные лица Магнитогорского государственного цирка нарушили требования охраны труда и допустили к подготовке цирковых представлений артистку без страховки и пассировки. Акробатический трюк на аппарате выполнялся на высоте более четырех метров. Во время его выполнения россиянка сорвалась и упала на арену. Спасти гимнастку не удалось.

О происшествии стало известно ранее 19 мая. Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»). Следователи проводят осмотр места происшествия.