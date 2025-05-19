Пьяную женщину дважды изнасиловали на крыше дома в Петербурге

Пьяную женщину дважды изнасиловали на крыше дома в Санкт-Петербурге, сообщает новостной портал «Конкретно.ру».

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Инцидент произошел ночью 18 мая в Петроградском районе города. 46-летняя петербурженка и ее спутник распивали алкоголь на крыше заброшенного дома на Ремесленной улице, после чего в первом часу ночи мужчина насильно вступил с собутыльницей в интимную связь.

Жертва получила травмы и не смогла покинуть место происшествия, и около четырех часов утра насильник воспользовался ее беспомощным состоянием еще раз.

В конце концов пострадавшую доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами мягких тканей грудной клетки. После оказания помощи ее отпустили домой.

Подозреваемого в совершении преступления, 43-летнего безработного мужчину, уже объявили в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.