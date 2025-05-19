На Кубани женщина накинулась на чужого ребенка, обидевшего ее сына

В Краснодаре местная жительница накинулась на мальчика, который обидел ее сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

Инцидент произошел 18 мая во дворе одной из многоэтажек на улице Яна Полуяна и попал на видео. На нем женщина в малиновом спортивном костюме налетает на чужого ребенка с кулаками. По информации канала, семилетние мальчики, играя, не поделили мяч: поспорили и немного подрались. Оставшийся без игрушки ребенок позвонил матери, и та пришла заступиться за сына. Досталось не только обидчику, но и другим детям, которые стали его защищать. После этого в конфликт вмешались взрослые, тогда агрессор якобы заявила, что разберется силой с любым, кто еще раз тронет ее сына.

Родственники ребенка, который пострадал от агрессии женщины в малиновом костюме, написали заявление в полицию, заявили в местном МВД. Теперь в обстоятельствах детской ссоры будут разбираться правоохранители.