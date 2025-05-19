Падение артистки в цирке Челябинской области попало на видео

Появилось видео падения 22-летней артистки с аттракциона в цирке Магнитогорска Челябинской области. Его публикует Ura.ru в Telegram-канале.

Девушка погибла, выполняя трюк на «Колесе смелости» без страховки.

На кадрах видно, как девушка, запрыгнув в аттракцион, вскоре теряет равновесие и падает. На видео также попали работники цирка, которые побежали к пострадавшей.

До этого сообщалось, что погибшая Виктория Баландина не была артисткой городского цирка, но участвовала в репетиции. Она сорвалась с высоты в четыре метра и скончалась в машине скорой помощи.

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Следком Челябинской области завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

В прошлом году 22-летняя артистка московского цирка Запашного после выступления умерла от остановки сердца. Она потеряла сознание за кулисами после выполнения трюка. Врачи больше трех часов пытались реанимировать ее.