Россиянин полгода прожил в квартире с телом возлюбленной

Житель Набережных Челнов полгода прожил в квартире с телом возлюбленной. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

47-летняя россиянка страдала от тяжелой болезни. Когда ее не стало, мужчина не стал сообщать об этом — он хотел быть похороненным вместе с нею. Когда у него это не получилось, челнинец замотал тело в целлофановый пакет, оставив его в квартире.

Спустя некоторое время соседи стали жаловаться на неприятный запах. После их обращения в полицию сотрудники нашли его источник — разлагающееся тело в квартире.

Ранее житель Москвы шесть дней прожил с телом жены. Как сообщил вызвавший спасателей мужчина, у его супруги был рак, однако правоохранители начали проверку с целью установить все обстоятельства случившегося.