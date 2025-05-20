Серия мощных землетрясений произошла в одной стране

Серия мощных землетрясений произошла у берегов принадлежащего Новой Зеландии архипелага Кермадек в южной части Тихого океана. Об этом сообщает Государственное геологическое бюро Австралии.

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Магнитуда первых подземных толчков достигала 5,0. Спустя несколько часов рядом зафиксировали новое землетрясение магнитудой 5,3.

Землетрясение произошло в российском регионе

По данным сейсмологов, эпицентр находился в 260 км к югу от главного острова архипелага Рауль и в 800 км к северо-востоку от крупнейшего города Новой Зеландии Окленда с населением более 1,5 миллиона человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 30-60 километров. О пострадавших и разрушениях не известно, угрозу цунами не объявляли.

Ранее землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Дагестане. Эпицентр находился в 15 километрах к юго-западу от Дербента с населением около 127 тысяч человек и в 122 километрах к юго-востоку от Махачкалы, где проживает 600 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.