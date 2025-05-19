Суд огласил приговор хозяину собак, которые разорвали ребенку лицо в Сочи

В Сочи суд вынес приговор мужчине, чьи собаки разорвали лицо девятилетнему мальчику. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

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Суд установил, что владелец собак не обеспечил должный контроль за животными, оставив их без присмотра, корма и воды на участке, где сам не проживал. Мужчина признал вину, сославшись на плохие погодные условия, помешавшие ему вовремя покормить питомцев.

Мировой судья признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ему назначили наказание в виде 1,5 года ограничения свободы.

Инцидент произошел в поселке Лесное. Недалеко от Красной Поляны две домашние собаки сорвались с цепи и набросились на ребенка. Хаски разорвали девятилетнему мальчику лицо. Хозяин псов держал их на привязи во дворе дома. Он приезжал на участок раз в несколько дней, чтобы накормить псов, но перед нападением он не был в доме около десяти дней и не кормил собак.