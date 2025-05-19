Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил 67-летнюю жительницу Ярославской области Елену Магомедселимову к пяти годам лишения свободы по делу о хищении 112 млн рублей с банковского счета бывшего заместителя главы Росприроднадзора, бизнесмена Олега Митволя, осужденного на 4,5 года лишения свободы за мошенничество при строительстве метро в городе. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурор края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова.

"К пяти годам колонии суд приговорил жительницу Ярославской области за кражу 112 млн руб. с банковского счета и попытку хищения резиденции Олега Митволя", - сообщила Климова.

Суд признал пенсионерку виновной в краже организованной преступной группой в особо крупном размере (п. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ), приготовлении к мошенничеству (ч. 1 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ).

По информации прокуратуры, Магомедселимова вину не признала, не отрицая нахождение в Дубае и снятие денежных средств со счетов Митволя, указав, что действовала по указанию дочери последнего, планировав получить за проделанную работу 7 млн рублей.

"Изложенное опровергается как показаниями дочери потерпевшего, так и, собственно, размером планируемого вознаграждения в 7 млн рублей", - добавила Климова.

Гособвинение запрашивало ей 5,5 года колонии общего режима.

По версии следствия, в 2022 году группа злоумышленников оформила поддельные нотариальные документы на 67-летнюю жительницу Ярославской области от имени Митволя. Бизнесмен тогда находился в СИЗО по делу о хищении 954 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Согласно фиктивным документам, Митволь якобы уполномочил распоряжаться своими счетами в банке в ОАЭ и совершать сделки с его резиденцией в этой же стране.

В 2023 году обвиняемая вместе со своим подельником, как считает следствие, с помощью поддельной доверенности сняли со счета предпринимателя 5,4 млн дирхамов (112 млн рублей). Также женщина обратилась в местный земельный комитет и получила информацию для продажи имущества Митволя. После чего улетела в Москву. Ее задержали при попытке вернутся в Дубай и продолжить сделку. В правоохранительных органах считают, что была предотвращена попытка хищения имущества на 245 млн рублей. В отношении ее соучастников, включая сына подсудимой, предварительное следствие приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ в зоне специальной военной операции.