Жителю Кузбасса вынесли приговор за надругательство над шестилетней девочкой на кладбище

Жителя Кузбасса посадили на 16 лет за сексуализированное насилие над ребенком на кладбище, сообщили в СК России по Кемеровской области.

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Инцидент произошел 4 ноября прошлого года в Мариинске. В тот день местный житель встретил на улице незнакомую ему шестилетнюю девочку и заманил ее на территорию городского кладбища. Там он совершил в отношении ребенка насильственное преступление сексуального характера, и скрылся, услышав крики матери жертвы.

Личность подозреваемого установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Им оказался ранее судимый мужчина, которого задержали и заключили на время расследования под стражу. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год.