Появились подробности о готовивших теракты на Ставрополье подростках

В подготовке терактов в Ставропольском крае участвовали восемь подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В отношении девяти ставропольцев возбуждено уголовное дело о создании и участии в террористической организации. По данным следствия, в 2024 году через мессенджер несовершеннолетний житель Андроповского района принял присягу запрещенной организации и вступил в ее ряды. Затем он уговорил присоединиться к нему родственника и сверстников. Вместе они разработали план нападения на полицейских 9 мая во время праздничных мероприятий.

В настоящее время все девять ставропольцев арестованы.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов на Ставрополье.