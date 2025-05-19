Задержанный по подозрению в убийстве жителя Москвы снимал свои действия на смартфон, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

Подозреваемым оказался ранее судимый житель Ульяновской области. Как уже сообщалось, рецидивист снимал комнату на Дмитровском шоссе. По словам задержанного, 13 мая его уволили с работы, и он твердо решил убить арендодателя. А потом продать его квартиру. Пока до сих пор нет информации, как именно фигурант хотел оформить чужое жилье на себя.

Ульяновец признался следователю, что 15 раз ударил топором хозяина квартиры. А потом расчленил тело и вывез на такси к парку "Яуза".

В ближайшее время подозреваемого доставят в Бабушкинский районный суд для избрания меры пресечения.