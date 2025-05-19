Пролетела 13 этажей: россиянка скончалась, решив помыть окна в квартире

В Ханты-Мансийске произошел несчастный случай во дворе многоэтажного дома — девушка скончалась на глазах у прохожих.

Все произошло на улице Светлая. Очевидцы в телеграм-канале «Подслушано в Ханты-Мансийске» утверждают, что девушка выпала из окна многоэтажки.

URA.RU со ссылкой на полицейских сообщает, что всему виной несчастный случай — югорчанка сорвалась с 13-го этажа, пока мыла окна.

Ранее «СП» рассказывала о смерти спортсменки в магнитогорском цирке.