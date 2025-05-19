Прокуратура Приморского края организовала проверку по факту нарушения правил эксплуатации строительной техники в посёлке Соловей Ключ, сообщили в ведомстве.

В Telegram-канале региональной прокуратуры отмечается, что в соцсетях распространилось видео, на котором демонстрируется нарушение правил техники безопасности при использовании оборудования на стройке — оператор крана катает строителя с помощью крюка в воздухе.

Правоохранители установят обстоятельства произошедшего, а также найдут собственника техники и земельного участка.

Ранее в Свердловской области проводили проверку по факту гибели ребёнка на стройке.