В Бурятии найдены останки украинского ученого

В Бурятии обнаружены останки украинского ученого, пропавшего 16 лет назад, сообщает Baza.

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В 2009 году доктор технических наук Анатолий Новиков приехал на Международный Крейнделевский семинар по плазменной эмиссионной электронике, но так на нем и не появился. 73-летний ученый представлял Винницкий национальный технический университет и планировал выступить на семинаре. Но, как тогда утверждалось в СМИ, к моменту пропажи на его имя не было оформлено официального приглашения, и он не значился в списке участников.

Новиков вышел с турбазы «Энахалук» на прогулку и исчез. Мужчину искали «сотрудники МЧС, Байкальский поисково-спасательный отряд, водная милиция, собаки». Поиски профессора были официально прекращены в 2019 году.

Спустя еще 5 лет «местный Лама обнаружил человеческие останки» недалеко от села Новый Энхалук и сообщил о находке в полицию. Рядом с останками лежал телефон, IMEI которого полностью совпал с IMEI телефона Новикова. Рядом с телом лежали «вставные челюсти и украинские монеты».