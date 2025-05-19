Неизвестные жарили шашлыки на кладбище в Благовещенске

Неизвестные разбили лагерь посреди могил в Приамурье, сообщает Amur Mash.

© Газета.Ru

Следы человеческой жизнедеятельности нашли на Молоканском кладбище. Оно располагается в центре Благовещенска, но при этом находится в запущенном состоянии.

Недавно горожане обнаружили на территории кладбища чайники, вилки, ложки, кострище, а также место для ночлега, и поняли, что там кто-то поселился.

«Ой, какая красота! И шашлыки, и сосиски, и креветки — все пожарено. Все деревья подожгли. Вот здесь у них был шалаш, который не пережил пожара», — провел видеоэкскурсию местный житель.

По его словам, о ситуации знают в мэрии, но никак не реагируют на происходящее.