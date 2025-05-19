Гимнастка разбилась при выполнении трюка в цирке

В СУ СК России по Челябинской области сообщили, что при выполнении трюка в Магнитогорском государственном цирке гимнастка сорвалась с высоты четырех метров и погибла.

Как уточнили в ведомстве, 17 мая неустановленные должностные лица Магнитогорского государственного цирка нарушили требования охраны при проведении подготовительных действий. Они допустили до выступления 22-летнюю артистку без страховки и пассировки выполнять акробатический трюк на аппарате «Колесо смелости».

«В результате девушка сорвалась и упала на арену цирка. На место происшествия прибыла бригада сокрой помощи. Медикам не удалось спасти спортсменку», - добавили в СК.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 143 УК РФ.