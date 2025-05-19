В аэропорту Москвы объявили тревогу

Самолет российской авиакомпании сел с одним работающим двигателем в аэропорту Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Пассажирский Airbus А320 выполнял рейс из Омска в столичный аэропорт Шереметьево 17 мая. Когда борт находился в 53 километрах северо-восточнее Москвы на высоте 365 метров, пилоты подали сигнал срочности. Отмечается, что причиной стал отказ двигателя.

Тем временем в Шереметьево объявили сигнал тревоги с кодом «синий». Несмотря на неисправность воздушного судна, посадка прошла благополучно.

Ранее другой летевший в Москву самолет сел в Новосибирске из-за поломки. Неисправное воздушное судно отстранили от полетов.