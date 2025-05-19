Защита американца Татера просит освободить его от принудительного лечения

Защита гражданина США Джозефа Татера подала апелляцию на решение Мещанского суда Москвы, который освободил американца от уголовной ответственности за нападение на полицейского и назначил ему принудительное лечение. Адвокат Полина Власюк заявила ТАСС, что защита требует отменить постановление суда и направить дело на новое рассмотрение.

"Мы просим апелляционную инстанцию отменить постановление Мещанского районного суда Москвы и направить уголовное дело Джозефа Татера на новое рассмотрение", - сказала Власюк.

14 апреля суд в закрытом режиме удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном лечении Татера в психиатрической больнице с интенсивным наблюдением, прекратив уголовное преследование. Решение было принято на основании заключений московских врачей и экспертов центра имени Сербского, которые признали американца невменяемым на момент инцидента.

Защита настаивает на вменяемости 46-летнего Татера и его невиновности, утверждая, что в материалах дела отсутствуют ключевые документы, включая предупреждения экспертов об ответственности за ложные заключения. Адвокаты также указывают на возможные нарушения при допросах, когда их подзащитному не переводился полный текст протоколов.

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