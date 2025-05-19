В Махачкале после конфликта между подростками задержаны 67 человек

В Махачкале полицейские задержали 67 человек после массовых стычек с участием подростков. По данным МВД Дагестана, молодые участники координировали свои действия через социальные сети.

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— 16 мая 2025 года в ходе словесного конфликта между молодыми жителями Махачкалы завязалась драка, привлекшая внимание прохожих. Полиция задержала 12 человек на площади имени Ленина. В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, — говорится в сообщении.

Ситуация повторилась 17 мая — группы подростков вновь начали собираться в различных районах города. На улице Каммаева сотрудники правоохранительных органов задержали еще 55 человек.

В результате 18 человек были привлечены к ответственности за мелкое хулиганство. Кроме того, на родителей 35 несовершеннолетних были составлены административные протоколы, передает Telegram-канал.

Ранее суд приговорил четверых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Уточняется, что мужчины признаны виновными в участии в массовых беспорядках и неисполнении требований по соблюдению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.